Инженеры «Феррари» недовольны Леклером

«Феррари» не нравится отношение Леклера к машине, пишет CdS.

По данным Corriere dello Sport, Гран-при Сингапура усугубил ситуацию внутри «Феррари».

После квалификации руководитель команды Фредерик Вассер провел очень напряженный разговор с одним из старших инженеров. Источники из Маранелло сообщают, что это был главный гоночный инженер Маттео Тоньиналли.

Кроме того, издание пишет, что в техническом отделе Скудерии проявляют сильное недовольство Шарлем Леклером из-за того, что монегаск критиковал болид в последнее время.

