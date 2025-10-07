В Ferrari усиливаются разногласия, Леклер ищет варианты

Снижение результатов Ferrari после летнего перерыва привело к росту напряжённости и усилению разногласий в Маранелло.

Итальянская газета Corriere dello Sport в свежем номере пишет о том, что на прошедшем этапе в Сингапуре между руководителем Скудерии Фредериком Вассёром и главным гоночным инженером Маттео Тоньиналли состоялся разговор на повышенных тонах из-за результатов команды.

Среди инженеров также растёт недовольство Шарлем Леклером за его публичную критику. В воскресенье после финиша монегаск в общении с прессой был прямолинеен:

«В Mercedes добились большого прогресса, как и Red Bull несколько гонок назад. Мы же – нет. В такой ситуации сложно оставаться оптимистом и думать, что ситуация изменится в следующих Гран При».

Газета добавляет, что окружение Леклера уже ищет варианты продолжения карьеры в другой команде в 2027 году, если в следующем сезоне в условиях нового регламента Ferrari не сможет добиться успеха.