Три команды "Формулы-3" подписали контракты с дебютантами

В трёх командах Формулы 3 подписали контракты с гонщиками, которых ждёт дебют в молодёжной серии в 2026 году.

Команда ART GP объявила о контрактах с 17-летним польским гонщиком Мацеем Гладышем и 18-летним японцем Канато Ли. Гладыш в 2025-м стал чемпионом зимней испанской Формулы 3, а сейчас выступает в Еврокубке Формулы 3, где с одной победой занимает шестое место в личном зачёте.

Канато Ли проводит второй сезон в серии FRECA. В 2025-м он несколько раз зарабатывал очки, и занимает тринадцатое место в личном зачёте. Кроме того, Ли провёл девять гонок в британской Формуле 3, где одержал одну победу и два подиума.

Команда Rodin Motorsport объявила о подписании контракта с 18-летним бразильцем Педро Клеро. В этом году Клеро выступал в чемпионате FRECA, одержал две победы и четыре раза поднялся на подиум.

Команда Hitech подписала контракт с 17-летним Фионном Маклафлином. Североирландец входит в молодёжную программу Red Bull, и в 2025-м с первой попытки стал чемпионом британской Формулы 4, одержав пять побед.