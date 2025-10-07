Баттон шокирован штрафом Хэмилтону

Чемпион мира Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон признался, что был удивлён наказанием, которое FIA назначила Льюису Хэмилтону по итогам Гран При Сингапура за превышение границ трассы.

Пилот Ferrari, который решил воспользоваться стратегией с двумя пит-стопами, столкнулся с серьёзными проблемами с тормозами на финальной стадии гонки – диски буквально задымились. Из-за этого Хэмилтону пришлось несколько раз срезать повороты, прежде чем он пересёк линию финиша. После гонки стюарды назначили ему штраф в пять секунд за нарушение границ трассы.

Комментируя решение судей, Баттон отметил:

«Честно говоря, я в шоке. Пять секунд? Серьёзно? Это как-то мало, учитывая количество поворотов, которые он фактически пропустил».

На вопрос, сталкивался ли он сам с подобными проблемами, чемпион мира 2009 года ответил: «Нет, не в гонке. Во время тестов – да, лет двадцать назад. Но в гонке – никогда. Обычно ты чувствуешь, что тормоза перегреваются, и команда об этом знает».