Тото Вольфф предлагает провести гонку в Южной Корее

Гран При Южной Кореи проходил с 2010 по 2013 годы в Йонаме, но затем по финансовым причинам промоутеры отказались от проведения этапа. Руководитель Mercedes Тото Вольфф считает, что Формула 1 должна вернуться в эту страну на растущий рынок.

Тото Вольфф: «На этом рынке Формула 1 уже давно не представлена, но Формула 1 значительно выросла за последние десять лет, особенно среди молодой целевой аудитории. Наша самая быстрорастущая демографическая группа – молодые женщины в возрасте от 15 до 24 лет, и они очень активны в социальных сетях. В Южной Корее очень популярны социальные сети, поэтому было бы здорово, если бы мы смогли вернуться и показать, как Формула 1 изменилась за последние десять лет. Стефано Доменикали всегда ищет баланс при составлении календаря. Конечно, учитываются очевидные коммерческие факторы, но существует и долгосрочное планирование. На мой взгляд, у Формулы 1 остаётся некоторый пробел в Восточной Азии».