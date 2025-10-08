В Williams откроют фан-зону в Остине

В рамках мирового турне Atlassian Williams Racing Fan Zone 13 октября в центре Остина откроется фан-зона, где болельщики смогут пообщаться с представителями команды, познакомиться с её историей, погонять на симуляторах и выиграть призы.

В разные дни, предшествующие Гран При, к публике выйдут гонщик Алекс Элбон, руководитель команды Джеймс Ваулз и чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон.

В фан-зоне можно будет рассмотреть вблизи шоу-кар FW47, во всех деталях воспроизводящий реальную машину Формулы 1. А потом сравнить с моделью прошлогодней машины, выполненной в натуральную величину более чем из 400 тысяч кирпичиков Lego.