Директор McLaren появился в лондонском суде

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун на этой неделе появился в лондонском суде, где рассматривается иск McLaren к чемпиону Indycar Алексу Палоу, который в своё время отказался выполнять контрактные обязательства перед британской командой.

© McLaren Racing

Во вторник с вопросами к Брауну обратился адвокат Палоу Ник Де Марко, который заявил, что американец «давал ложные обещания славы в Формуле 1». Де Марко подчеркнул, что Палоу подписал контракт с McLaren с намерением попасть в Формулу 1, но потерял веру, когда команда утвердила Оскара Пиастри на сезон 2023 года в качестве напарника Ландо Норриса.

В ответ Браун изложил свой план по предоставлению Палоу возможности выступить в Формуле 1.

Поскольку у Пиастри и Норриса были продолжительные контракты, вариант с Палоу был запасным на случай, если один из гонщиков заболеет или получит травму. Кроме того, его планировалось посадить за руль, в 2024-м, если Пиастри не справится.

Де Марко обвинил американца в обмане и в какой-то момент резко заявил, что Браун несет «полную чушь, выдуманную на ходу», на что, в свою очередь, Браун заявил, что это Де Марко «несет чушь».

Слушания продолжаются.