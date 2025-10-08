Руководитель Ferrari оценил состояние машины Хэмилтона

Вассёр: Машина Хэмилтона была в безопасном состоянии
Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр не считает, что на последних кругах Гран При Сингапура машина Льюиса Хэмилтона из-за проблем с тормозами была в небезопасном состоянии, как об этом говорил по радио Фернандо Алонсо.
Фредерик Вассёр: «Все мы знаем, что в Сингапуре на тормоза выпадает серьёзная нагрузка, когда приходится пилотировать в середине пелотона. Но машина Льюиса на последних кругах была в безопасном состоянии, поскольку он адаптировал темп. Не было такого, что он атаковал изо всех сил. Наоборот, он ехал на 30 секунд медленнее, так что это было безопасно. На протяжении всей гонки, со второго или третьего круга, машины перегревались, поэтому нашим гонщикам приходилось всю гонку ехать накатом. Пилотировать было сложно, поскольку нужно было менять точки торможения на каждом круге. В принципе те несколько кругов, когда Льюис атаковал, получились достаточно быстрыми, но пришлось 95% гонки контролировать темп и следить за состоянием машины. Учитывая обстоятельства, я не знаю, насколько наш темп был бы сравним с темпом McLaren и Red Bull. Несколько кругов мы проехали в сравнимом темпе, точнее сказать сложно, поскольку уже на первых кругах мы попросили гонщиков ехать накатом».