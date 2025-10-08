В Red Bull обещают продолжить борьбу за титул

Финишировав вторым в Сингапуре, Макс Ферстаппен сократил отставание от Оскара Пиастри в личном зачёте до 63 очков за шесть этапов до конца сезона. Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис дал понять, что в команде не отказываются от борьбы за титул и продолжат привозить обновления машины.

© Red Bull

На круге возвращения в боксы после финиша Мекис сказал Максу по радио:

«Мы сделали шаг вперёд и знаем, что в будущем сможем больше, так что хорошее выступление».

Уже в беседе с прессой Лоран Мекис развил тему: «Для нас многое значит, что мы смогли бороться за победу на этой трассе, которая сильно отличается от Монцы и Баку. До приезда в Сингапур мы не знали, получится ли это.

Однако уже в пятницу удалось найти скорость, а потом подтвердить её в квалификации. Отставание от поула могло быть минимальным, а в гонке Макс показал хороший темп. На финише он уступил несколько секунд Джорджу Расселлу, что является хорошей новостью, поскольку означает, что мы смогли добиться от машины скорости не только на трассах с низкой прижимной силой.

Команда не станет менять подход к работе. Мы продолжим работать от гонки к гонке и продолжим учиться. Вся команда на базе в Милтон-Кинсе работает с максимальной отдачей, чтобы раскрыть потенциал машины, и прогресс в последние несколько недель оказался впечатляющим.

Спасибо всем, кто никогда не сдаётся. И спасибо Максу, который постоянно подталкивает нас к поиску новых путей. В итоге мы нашли способ добиться от машины большей скорости. Не существует волшебного решения – мы просто постоянно ставили обновления и изменили подход к работе с машиной».