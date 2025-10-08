Спонсор Mercedes извинился за поведение на подиуме

Исполнительный директор компании Petronas Тенгку Мухаммад Тауфик принёс извинения за свои действия на подиуме во время церемонии награждения Гран При Сингапура.

В заявлении, опубликованном в местной газете The Straits Times, Тауфик заявил, что мог непреднамеренно оскорбить мусульман, обливаясь шампанским в честь победы Джорджа Расселла. Исполнительный директор Petronas, которая с 2010 года является титульным спонсором Mercedes, уверяет, что забыл о возможных «деликатных моментах» в отношении употребления алкоголя во время церемонии награждения.

«Я признаю, что моя спонтанная эйфория в честь победы, возможно, была неуместной, – говорится в заявлении Тенгку Мухаммада Тауфика. – Я могу категорически заявить, что как мусульманин не употреблял алкоголь, и должен был быть более внимателен к деликатным моментам, связанным с участием в подобных празднествах. Я хочу извиниться за любые непреднамеренные оскорбления и взять полную ответственность за свои действия».

На отдельных этапах Формулы 1, где местные законы запрещают употребление и рекламу алкоголя, на церемонии награждения вместо шампанского используются безалкогольные заменители. Однако в Сингапуре такого запрета, и гонщики на подиуме обливались шампанским.