"Формула-1" выпустит сериал со звездой Youtube

Озаботившись увеличением молодой аудитории, Формула 1 решается на смелые эксперименты. Одним из них станет четырехсерийный сериал Passenger Princess с участием Амелии Димолденберг, который выйдет на Youtube.

Нехитрый сюжет крутится вокруг обучения Амелии на водительские права, её инструкторами станут гонщики Формулы 1 Джордж Расселл, Оскар Пиастри, Оливер Берман и Карлос Сайнс.

Сериал создан совместно с продюсерской компанией Амелии Dimz Inc., снят в дни проведения Гран При Бельгии в Спа и будет транслироваться на канале Амелии на YouTube.

Эмили Прейзер, коммерческий директор Формулы 1: «Сотрудничество с Dimz Inc. знаменует собой очередной шаг Формулы 1 в деле взаимодействия с быстрорастущей аудиторией молодых болельщиков. Сериал объединит остроумие и обаяние Амелии с драматизмом и азартом Формулы 1 на одной из самых культовых трасс. С нетерпением ждём, когда болельщики смогут это увидеть».