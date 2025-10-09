В России резко вырос спрос на каршеринг

Расширение географии присутствия сервисов краткосрочной аренды способствовало притоку новых пользователей и росту рынка. Так, в период с января по август операторы каршеринга заработали около 47 млрд рублей, что на 16% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Тем не менее, эксперты отмечают снижение спроса на каршеринг в ряде регионов. Например, в Москве арендных автомобилей стало слишком много, да и приток новых пользователей уже минимален.

Тем не менее, сервисы постепенно приходят в новые города и области, за счёт чего их аудитория постоянно растёт. В первую очередь благодаря развитию внутреннего туризма: машины становятся альтернативой городскому транспорту. У молодых людей, которые только получили права, такой транспорт становится реальной альтернативой собственной машине.

Кроме того, подсчитано, что сегодня арендные машины являются бюджетной альтернативой личному транспорту и такси. Так, регулярные поездки на работу и дачу обходятся россиянам, в среднем, в 2,5 млн рублей, на такси — в 2,3 млн рублей, на каршеринге — в 1,5 млн рублей.