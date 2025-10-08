Red Bull ищет главного механика

Мы писали о том, что главный механик машины Макса Ферстаппена Мэтт Коллер в следующем году сменит команду, подписав контракт с Audi F1.

© F1News.ru

В Red Bull Racing останется его брат-близнец Джон Коллер, который сейчас работает главным механиком Юки Цуноды, а на вакансию главного механика другой машины команда объявила конкурс, разместив заявку на отраслевых сайтах – таковы требования британских законов о приёме на работу.

Команде нужен «опытный, целеустремлённый механик с богатым послужным списком в автоспорте высшего уровня и умением работать под прессингом». В социальный пакет входит бонусная схема вознаграждения, медицинское и пенсионное обеспечение, тренажерный зал и бесплатные обеды.

Размер возможной зарплаты не приводится, но бывший механик Red Bull Калум Николас недавно сказал, что средняя зарплата технического персонала Формулы 1 – примерно 60 тысяч фунтов в год при средней рабочей неделе 70 часов.