Стала известна сумма призового фонда Евролиги на сезон-2025/26
Евролига объявила об увеличении призовых выплат в новом сезоне.
По данным SDNA, победитель турнира получит 2,4 млн евро, а финалист – 2,1 млн. Для сравнения: в сезоне-2024/25 «Фенербахче» заработал 1,8 млн евро, а «Монако» – 1 млн.
Команда, занявшая третье место, получит 1,8 млн евро, а команда, занявшая четвертое место – 1,5 млн.
Разница между чемпионом и командой, занявшей 16-е место, составит 2,25 млн евро.
Призовые получат только 16 лучших команд турнира. Команды, занявшие 17-е место и ниже, останутся без выплат.
