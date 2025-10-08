Ферстаппен расхвалил McLaren

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, финишировавший вторым в Гран При Сингапура, признал, что, несмотря на третью подряд гонку с преимуществом над соперниками из McLaren, его шансы на титул остаются невелики. По словам голландца, Ландо Норрис был быстрее на протяжении всей дистанции, а удержаться впереди позволила лишь специфика трассы.

За последние три этапа Ферстаппен набрал 68 очков – больше, чем лидеры чемпионата из McLaren: Оскар Пиастри (27) и Ландо Норрис (45). Отставание Ферстаппена от Пиастри сократилось до 63 баллов, а от Норриса – до 41.

Тем не менее, Верстаппен признал, что до настоящей борьбы за титул ещё далеко:

«Я думаю, для этого нам нужно прибавить по ходу гоночных уик-эндов. Сложно судить по этой гонке – Ландо просто застрял за мной. Он был гораздо быстрее. Как только я заехал в боксы, он сразу показал темп, который мне был недоступен. Если бы трасса была обычной, он бы прошёл меня без проблем. Так что McLaren всё ещё являются ориентиром для всех. Нам есть над чем работать, хотя прогресс уже заметен».

Ферстаппен также поздравил McLaren с завоеванием второго подряд Кубка конструкторов: