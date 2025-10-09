Ферстаппен высказался против одного из возможных нововведений 2026 года

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен выступил против идеи сделать использование охлаждающих жилетов обязательным для пилотов Формулы 1 в 2026 году.

На Гран При Сингапура FIA объявила об опасности перегрева, и команды должны были установить необходимое оборудование для использования охлаждающих жилетов для пилотов со специальными трубками длиной до 50 метров.