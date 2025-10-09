Макс Ферстаппен высказался против одного из возможных нововведений 2026 года
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен выступил против идеи сделать использование охлаждающих жилетов обязательным для пилотов Формулы 1 в 2026 году.
На Гран При Сингапура FIA объявила об опасности перегрева, и команды должны были установить необходимое оборудование для использования охлаждающих жилетов для пилотов со специальными трубками длиной до 50 метров.
«Я не использовал и не собираюсь использовать жилет, потому что считаю, что это должен быть выбор гонщика. Конечно, FIA всегда будет ссылаться на безопасность, но тогда мы можем говорить о множестве вещей, которые можно улучшить с точки зрения безопасности, включая въезд в пит-лейн в определённых местах. Я думаю, это важнее, чем жилет в машин. Мне он не нравится. Мне не нравятся трубки, которые надеваются на тело, и ремни, которые проходят рядом с тобой. Потом они могут сказать, что это неудачный дизайн. Я не согласен. Просто у пилотов должна быть возможность выбора. Кому-то это нравится, кому-то нет, и это нормально. Это должно быть личным предпочтением, и я знаю, что в этом году мы можем не использовать это, но, возможно, в следующем будет по-другому, и я считаю, это неправильно. Проблема в том, что в машинах GT или любых других, есть немного больше места для размещения оборудования или хотя бы кабелей. В наших кабинах так тесно, что места нет или, по крайней мере, его недостаточно. Кроме того, куда вы собираетесь класть сухой лёд? Машины не рассчитаны на то, чтобы в них было дополнительное пространство, и уже через 15–20 кругов он закончится, а у вас останется горячая вода… Или чай», — сказал Ферстаппен.
