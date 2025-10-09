Бывшего гонщика "Формулы-1" на полгода лишили прав

Бывшего гонщика Формулы 1 Марка Бланделла на полгода лишили водительских прав за превышение скорости.

В ноябре 2024 года Бланделл ехал за рулём Land Rover по шоссе A14 и около развязки рядом с деревушкой Колд-Эшби в Нортгемптоншире превысил разрешённую скорость на 26 миль в час, проехав участок со скоростью 96 миль в час.

Накануне состоялся суд, на котором интересы Бланделла представлял адвокат. От лица бывшего гонщика адвокат признал нарушение. Суд постановил лишить Бланделла на полгода водительских прав и выписал штраф в размере 1042 фунтов стерлингов.

Марк Бланделл выступал в Формуле 1 с 1991 по 1995 годы за команды Brabham, Ligier и Tyrrell, а в 1992 году выиграл «24 часа Ле-Мана».