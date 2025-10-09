Леклер выдал мрачный прогноз для болельщиков Ferrari

Шарль Леклер финишировал шестым в Сингапуре и выдал мрачный прогноз для болельщиков Ferrari. Монегаск сомневается, что результаты команды изменятся в лучшую сторону до конца сезона.

Шарль Леклер: «Я не думаю, что нас ждёт что-то выдающееся до конца года. Картина, которую мы увидели в Сингапуре, более-менее соответствует тому, как для нас пройдёт оставшаяся часть сезона. Тяжело, когда не борешься за победы, но особенно тяжело, когда у тебя высокие ожидания, ведь в прошлом году мы боролись за Кубок конструкторов. В начале сезона ожидания пришлось снизить, и по ходу года мы не увидели прогресс, так что пришлось нелегко».

Отвечая на вопрос, как он справляется с разочарованием от результатов, Шарль сказал: «Это требует много энергии, но не демотивирует меня. Такие результаты мотивируют стараться ещё сильнее, чтобы переломить ситуацию. Но после такой гонки, как в Сингапуре, тяжело, поскольку мы не боролись за подиум, а пытались справиться с множеством проблем. Не самые приятные чувства».