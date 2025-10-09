22-летнему болельщику "Формулы-1" грозит тюрьма

Трассы Формулы 1 изолированы от остального мира в дни Гран При. Любой, кто хочет попасть внутрь, должен иметь билет и пройти множество проверок. Но в Сингапуре 22-летний болельщик проник на трассу без билета и теперь ему грозит тюрьма или штраф.

Местная mothership.sg пишет, что 6 октября гражданину Швеции Алкалласу Караму предъявлено обвинение в незаконном проникновении на территорию проведения Гран При, в частности на гоночную трассу, на пит-лейн и в Paddock Club без действительного входного билета.

4 октября около 19:47 Карам вошел через ворота № 1 на бульваре Республики, не имея билета. Около 20:40 он проник в Paddock Club, а около 21:00 прошёл на пит-лейн.

Это правонарушение карается статьёй 447 Уголовного кодекса. В случае признания вины нарушителю грозит тюремное заключение сроком до трёх месяцев, штраф в 1500 сингапурских долларов или оба наказания одновременно.