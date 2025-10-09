Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо объяснил, почему ему нравится выступать в других сериях.

«Я большой поклонник автоспорта за пределами Формулы-1. Как по мне, он чище и увлекательней. Я выступал [вне Ф-1] два года и буду выступать в будущем. Не знаю, насколько активно, но я буду это делать. Сейчас, в Формуле-1, мне сложно делить время на другие проекты, потому что я считаю, что ей нужно посвящать всю свою жизнь», — приводит слова Алонсо издание GPblog.

Ранее Алонсо раскритиковал Формулу-1 за манеру трансляции гонки Гран-при Сингапура.

