«Альпин» ответила, когда определится с составом пилотов на следующий сезон

«Альпин» определится с составом пилотов на следующий сезон в ноябре (GP Blog)
Состав «Альпин» на сезон-2026 станет известен в ноябре.
Руководство команды «Альпин» окончательно определится с составом пилотов на сезон-2026 в следующем месяце.
По информации GP Blog, в «Альпин» на место напарника для Пьера Гасли, который недавно продлил контракт с командой, рассматривают Франко Колапинто, Пауля Арона и Джека Дуэна.
При этом отмечается, что наиболее высокие шансы сохраняет Колапинто – аргентинец прибавил во второй половине сезона и зачастую не уступает в скорости Гасли, а также на его стороне фактор финансовой поддержки со стороны спонсоров из Южной Америки.
