В Узбекистане проявляют интерес к проведению "Формулы-1"

Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали неоднократно говорил, что большое количество стран проявляют интерес к проведению Гран При. За последнее время упоминались Южная Корея, Таиланд, Португалия, Германия, Турция, ЮАР и даже экзотические для автоспорта Марокко с Руандой.

© Red Bull Racing

Теперь к этому внушительному спуску добавился Узбекистан. Британский журналист Джо Савар пишет о том, что представители Узбекистана приезжали на Гран При Сингапура, чтобы провести предварительные переговоры о возможном проведении этапа Формулы 1 в будущем.

Спорт сейчас в центре внимания в Узбекистане. Национальная сборная по футболу впервые вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2026 году, а в начале декабря в Ташкенте пройдёт церемония награждения чемпионов FIA Gala и выборы президента FIA.