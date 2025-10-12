Штайнер предположил, с чем связаны сложности Хэмилтона в «Ферарри»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением о сложностях семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, с которыми он столкнулся в «Феррари».

«Возможно, Льюис просто не привык к тормозам болида «Феррари», ведь раньше у него были другие. И теперь он не может к ним адаптироваться. Если не до конца понимаешь, как работают тормоза, — а для гонщика это та часть машины, от которой идёт вся уверенность, — тогда всё вполне логично. Если не уверен в тормозах, то оказываешься не в состоянии атаковать на пределе, потому что не знаешь, чего ожидать. Это может серьёзно ударить по уверенности пилота. Возможно, Льюис привык к иным ощущениям и теперь не может перестроиться. Знаете, как говорится, леопард не меняет своих пятен, даже когда становится старше», – сказал Штайнер в The Red Flags Podcast.