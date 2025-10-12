Марио Андретти назвал команду Ф-1, куда должен перейти Леклер в случае ухода из «Феррари»

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о потенциальном уходе монегаска Шарля Леклера из «Феррари». Как считает Андретти, в таком случае гонщику следует продолжить карьеру в американской команде «Кадиллак».

Отметим, что Марио является членом совета директоров гоночного коллектива из США.

«Я большой поклонник Леклера. Если бы он действительно хотел однажды сменить команду, я бы сразу посоветовал ему выбрать «Кадиллак». Но «Феррари» есть «Феррари», и рано или поздно она вернётся. Так было всегда», — приводит слова Андретти издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Кадиллак» станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боевыми пилотами команды будут Серхио Перес и Валттери Боттас.

