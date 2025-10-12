Марио Андретти назвал команду Ф-1, куда должен перейти Леклер в случае ухода из «Феррари»
Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мнением о потенциальном уходе монегаска Шарля Леклера из «Феррари». Как считает Андретти, в таком случае гонщику следует продолжить карьеру в американской команде «Кадиллак».
Отметим, что Марио является членом совета директоров гоночного коллектива из США.
Напомним, «Кадиллак» станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Боевыми пилотами команды будут Серхио Перес и Валттери Боттас.
Охранник тщательно досмотрел Леклера на входе в паддок:
Главное сейчас