Хэмилтон настаивает на изменениях в Ferrari

Хэмилтон настаивает на изменениях в «Феррари».

© Sports.ru

Издание Corriere della Sera поделилось информацией о действиях Льюиса Хэмилтона.

Итальянское СМИ отмечает «систематические» оправдания и перекладывание ответственности (зачастую – на гонщиков) не только со стороны руководителя «Феррари» Фредерика Вассера, но и других членов команды.

«Что-то в связке «Маранелло-трасса» не работает, подчеркивает Хэмилтон», – говорится в статье.

Семикратный чемпион «Формулы-1», как сообщается, отправил новый отчет руководству. Британец настаивает на том, что Скудерии необходимо пересмотреть методы и процессы.