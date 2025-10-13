Хэмилтон настаивает на изменениях в Ferrari

Хэмилтон отправил новый отчет «Феррари», призывая пересмотреть методы и процессы (Corriere)
Хэмилтон настаивает на изменениях в «Феррари».
Издание Corriere della Sera поделилось информацией о действиях Льюиса Хэмилтона.
Итальянское СМИ отмечает «систематические» оправдания и перекладывание ответственности (зачастую – на гонщиков) не только со стороны руководителя «Феррари» Фредерика Вассера, но и других членов команды.
«Что-то в связке «Маранелло-трасса» не работает, подчеркивает Хэмилтон», – говорится в статье.
Семикратный чемпион «Формулы-1», как сообщается, отправил новый отчет руководству. Британец настаивает на том, что Скудерии необходимо пересмотреть методы и процессы.
