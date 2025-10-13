В Motorsport оценили вероятность перехода Хорнера в Ferrari

Итальянская редакция Motorsport прокомментировала слухи, согласно которым бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может перейти в «Феррари». По мнению издания, такой вариант развития событий выглядит маловероятным.

© Чемпионат.com

Motorsport подчёркивает, что Хорнер после ухода из «Ред Булл» планирует вернуться в Формулу‑1 с амбициями возглавить команду и обладать долей в проекте, подобно Тото Вольфу в «Мерседесе» или Адриану Ньюи в «Астон Мартин». По мнению издания, в «Феррари» на данный момент нет возможности предложить ему такую роль.

Также портал напомнил, что Вассёр летом подписал новый многолетний контракт с «Феррари» и его отставка в ближайшее время маловероятна.