Россиянин стал чемпионом Европы и обладателем кубка мира по картингу

Российский картинговый пилот Максим Орлов триумфально завершил спортивный сезон 2025 года, став победителем сразу трёх турниров, в которых гонщик выступал в категории KZ2.

© autosport.com.ru

В июле Орлов выиграл в доминирующем стиле трёхэтапный чемпионат Европы по картингу, который завершился в Германии, в категории KZ2. В начале октября Максим в классе KZ2 стал сильнейшим по итогам международного турнира Champions of the Future, проходившего в Италии.

В минувший уик-энд в Италии завершился чемпионат мира по картингу. В зачёте KZ2 разыгрывался Кубок мира, который, как и чемпионат Европы, в доминирующем стиле выиграл Максим Орлов, ставший сильнейшим в Кубке мира FIA по картингу. Вторым по итогам сезона-2025 стал британец Тимо Юнглинг, третье же место досталось ещё одному представителю Великобритании Ноа Вольфу.

Отметим, что Максим Орлов является одним из сильнейших картингистов мира, который на протяжении последних сезонов неизменно находится на лидирующих позициях в европейском и мировом картинговых первенствах.