Несколько команд ведут переговоры с Хорнером

После Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, однако в обозримом будущем топ-менеджер может вернуться в Формулу 1 уже у руля другой команды.

© autosport.com.ru

Хорнер достиг соглашения со своей бывшей помощницей Фионой Хьюитсон. Женщина, обвинившая британца в неподобающем поведении, получит более трёх миллионов евро. Таким образом, январский судебный процесс больше не имеет силы, а Кристиан получает возможность вновь искать работу, чем он активно и занимается, судя по сообщениям в прессе.

Слухи связывают Кристиана Хорнера с возможным приходом в Ferrari на место нынешнего руководителя Фредерика Вассёра, которым недоволен председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн. Топ-менеджер готов пригласить на работу специалиста, под началом которого Red Bull завоевала 14 титулов, тогда как Ferrari с 2008 года так и не может взять чемпионство ни в личном, ни в командном зачётах.

По данным The Daily Mail, речь идёт уже не об одной команде. Как отмечают журналисты, интерес к бывшему руководителю Red Bull проявляют уже несколько коллективов Формулы 1, которые находятся на разной стадии переговоров с топ-менеджером. Информации о том, заинтересован в Кристиане Хорнере, в прессе нет.