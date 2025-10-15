Глава команды Ferrari заявил о взаимном доверии с Леклером

Глава команды «Феррари» заявил о взаимном доверии с Леклером.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил прекрасное взаимопонимание с Шарлем Леклером. В последние недели ходили слухи о конфликтах с гонщиком внутри коллектива.

«[У Леклера] идеальное понимание команды. Иногда мы еще не начали разговор, но я точно знаю, о чем он думает. Полагаю, это верно и в обратную сторону! Между нами полное доверие. Знаю, иногда он суров к команде, но это всегда стремление помочь. Это конструктивное ощущение: нужно идти в правильном направлении, пытаться что-то создать», – сообщил менеджер.

