Шумахер ответил, перейдет ли в IndyCar

Гонщик заводской команды Alpine в гонках на выносливость FIA WEC немец Мик Шумахер провёл свои первые тесты в американской серии IndyCar — в составе коллектива Rahal Letterman Lanigan Racing немец отработал на трассе «Индианаполис» в «стадионной» конфигурации, которая близка к той, что принимала в своё время американский этап Формулы 1.

