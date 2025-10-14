Шумахер ответил, перейдет ли в IndyCar

«Хочу снова гоняться в одноместных болидах»: Шумахер не исключил прихода в IndyCar
Гонщик заводской команды Alpine в гонках на выносливость FIA WEC немец Мик Шумахер провёл свои первые тесты в американской серии IndyCar — в составе коллектива Rahal Letterman Lanigan Racing немец отработал на трассе «Индианаполис» в «стадионной» конфигурации, которая близка к той, что принимала в своё время американский этап Формулы 1.
«IndyCar — это самое близкое к тому, в чём я всё ещё могу участвовать. Я не могу вернуться в Формулу 2, потому что я выиграл чемпионат. IndyCar может быть хорошим вариантом. Конечно, последние пару лет я стремился вернуться в Формулу 1, но в этом году и в предыдущие годы такая возможность не представилась. Поэтому в какой-то момент я хочу снова гоняться в одноместных болидах, и поэтому этот вариант — хороший. Честно говоря, это отличный чемпионат с 17 гонками. Я ещё молод, поэтому хочу гоняться как можно чаще, и, думаю, люди здесь по-настоящему живут автоспортом. Мне также нравится менталитет гонщика IndyCar, который считает себя ключевой фигурой команды и ведёт её вперёд», — заявил Мик Шумахер официальному сайту IndyCar.