Журналист увидел положительный знак в состоянии Михаэля Шумахера

Журналист французского издания L'Equipe Стефан Л'Эрмитт сообщил о положительных сдвигах в реабилитации легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

По его словам, в этом году спортсмен подписал шлем для благотворительного мероприятия, что стало первым заметным позитивным сигналом.

При этом Л'Эрмитт отметил, что до сих пор неизвестно, держала ли его за руку жена во время подписания, и подчеркнул, что наблюдения показывают: Шумахер, похоже, пока не способен говорить и передвигаться самостоятельно, передает Daily Mail.

В настоящее время к Шумахеру имеют доступ не более 20 человек. Горнер выразил мнение, что это правильный подход. По словам журналиста, семья действует в интересах спортсмена и всегда тщательно охраняет его личную жизнь.

В 2013 году, уже после завершения профессиональной карьеры, Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Несмотря на новые возможности, появляющиеся в современной медицине, гонщик Михаэль Шумахер уже не сможет жить нормальной жизнью. Об этом заявил брат спортсмена, бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер.