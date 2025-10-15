Подсчитано, сколько Хэмилтону надо лет, чтобы выиграть с Ferrari

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Мика Хаккинен считает, что Льюису Хэмилтону понадобится терпение, чтобы реализовать потенциал своего перехода в Ferrari. По мнению финна, процесс адаптации пилота к новой команде и созданию машины под свой стиль вождения обычно занимает от четырёх до пяти лет.

Сезон-2025 складывается для Скудерии далеко не так, как ожидалось. В календаре осталось шесть гонок, но итальянская команда пока не добилась ни одной победы. Сам Хэмилтон, перешедший из Mercedes после более чем десятилетнего сотрудничества, до сих пор не поднимался на подиум в красном комбинезоне.