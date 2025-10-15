Подсчитано, сколько Хэмилтону надо лет, чтобы выиграть с Ferrari

Мика Хаккинен: Хэмилтону потребуется до пяти лет, чтобы добиться успеха с Ferrari
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Мика Хаккинен считает, что Льюису Хэмилтону понадобится терпение, чтобы реализовать потенциал своего перехода в Ferrari. По мнению финна, процесс адаптации пилота к новой команде и созданию машины под свой стиль вождения обычно занимает от четырёх до пяти лет.
Сезон-2025 складывается для Скудерии далеко не так, как ожидалось. В календаре осталось шесть гонок, но итальянская команда пока не добилась ни одной победы. Сам Хэмилтон, перешедший из Mercedes после более чем десятилетнего сотрудничества, до сих пор не поднимался на подиум в красном комбинезоне.
«Льюис – потрясающий гонщик, он невероятно талантлив и умеет справляться с давлением. Но, приходя в новую команду, нужно понимать: создать машину под себя занимает годы. Обычно это процесс на четыре-пять лет. Ему нужно запастись терпением, – отметил финн в интервью Hindustan Times. – Невозможно просто пересесть в другую машину и сразу сказать: «Вот она, идеальная!». Это требует времени, совместной работы и множества мелких корректировок». Дополнительную сложность для Хэмилтона, по мнению Хаккинена, создаст переход на новые технические регламенты в 2026 году: «Следующий год станет серьезным испытанием. Машины будут заметно сложнее в управлении. Опытные инженеры смогут создать конкурентоспособное шасси, но тем, у кого меньше ресурсов и знаний, придется тяжело. Пилотам, включая Льюиса, придется адаптировать навыки и стиль под новые технические реалии».
