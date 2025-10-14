Валттери Боттас вернулся за руль болида "Формулы-1"

После более чем десятилетнего перерыва Формула 1 вернулась в Южную Корею, но пока лишь в рамках показательных заездов. Накануне Гран При США в Йонгин, что в провинции Кёнгидо, приехала заводская команда Mercedes-AMG и её резервный пилот Валттери Боттас.

© autosport.com.ru

Финн сел за руль болида Mercedes-AMG F1 W13 E Performance, который использовался коллективом в 2022 году, и проехал несколько кругов по новой трассе AMG Speedway, построенной для фирменного центра водительского мастерства немецкого автопроизводителя в Южной Корее. Понаблюдать за первыми с 2013 года заездами болида Формулы 1 в стране собрались 25 000 болельщиков.

© Mercedes-AMG

«Это было потрясающе – впервые за 12 лет вернуть Формулу 1 в Южную Корею. Я помню страсть болельщиков, когда я выступал здесь в 2013 году, но, если говорить точнее, с тех пор их фандом только вырос. Болельщики были опытными и полными энтузиазма, и для меня было большой честью видеть здесь столько людей, которые смогли насладиться этим днём», — отметил Валттери Боттас.

Напомним, Гран При Южной Кореи в Формуле 1 проводился с 2010 по 2013 годы. На трассе в уезде Йонам провинции Чолла-Намдо состоялись четыре гонки, первую из которых выиграл испанец Фернандо Алонсо на Ferrari, а все остальные — немец Себастьян Феттель в составе Red Bull.