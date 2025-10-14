Кристиан Хорнер рассказал, при каком условии вернется в «Формулу-1»

Кристиан Хорнер назвал, при каком условии вернётся в Формулу 1
Комментатор Формулы 1 Мартин Брандл заявил, что Кристиан Хорнер сообщил ему об условиях, на которых он готов вернуться в Формулу 1. По его словам, Хорнер вернётся только в том случае, если станет акционером команды, как Тото Вольф в Mercedes.
В июле этого года Red Bull Racing объявила о расставании с Хорнером, который руководил командой с момента её основания в 2005 году.
«Я думаю, нынешние команды Формулы 1, как и другие заинтересованные стороны, будут настаивать на том, что им не нужна 12-я команда в данный момент, пока они все пытаются разобраться с регламентом 2026 года. Это может стать дополнительным препятствием для Кристиана. Но Формула 1 — это его жизнь. Именно там он может применить свои навыки и опыт. Когда я разговаривал с ним, он предельно ясно дал мне понять, что вернётся только в том случае, если будет вовлечён в процесс, если у него будет доля в команде и он будет что-то строить, а не просто управлять, как в Red Bull Racing. Он не мог получить долю в этом предприятии. Тото Вольф — хороший пример того, как это можно сделать, будучи владельцем трети акций Mercedes. Я не удивлён, что Кристиан стучится в двери, пытаясь понять, что там есть. В этом отношении вариантов не так много. Я уверен, он будет думать и о MotoGP. Его только что выкупили те же люди, которые владеют правами на показ Ф1, и эта серия будет расти. Но я думаю, что он по-прежнему будет сосредоточен на Ф1, чтобы понять, как ему вернуться. Я уверен, что найдутся партнёры, спонсоры и другие люди, которые захотят присоединиться к Кристиану в этом путешествии», — сказал Брандл Sky Sports News.
