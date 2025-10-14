Кристиан Хорнер рассказал, при каком условии вернется в «Формулу-1»

Комментатор Формулы 1 Мартин Брандл заявил, что Кристиан Хорнер сообщил ему об условиях, на которых он готов вернуться в Формулу 1. По его словам, Хорнер вернётся только в том случае, если станет акционером команды, как Тото Вольф в Mercedes.

В июле этого года Red Bull Racing объявила о расставании с Хорнером, который руководил командой с момента её основания в 2005 году.