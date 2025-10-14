Экс-пилот "Формулы-1" выставил на продажу собственный болид Ferrari

Экс-пилот Формулы 1 француз Жан Алези выставил на продажу Ferrari F92A. На этом болиде итальянской команды спортсмен выступал в 1992 году, а по окончании сезона Ferrari подарила гонщику машину с шасси №136.

© autosport.com.ru

Болид пребывает в полностью функциональном состоянии. Машина прошла полноценную реставрацию силами специалистов исторического подразделения Ferrari, которые провели обслуживание 750-сильного атмосферного 3,5-литрового V12. После этого Алези проехал на болиде по трассе Фьорано, а затем вернул автомобиль на свою виллу во Франции, где F92A хранилась в спортзале спортсмена.