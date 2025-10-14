Экс-пилот "Формулы-1" выставил на продажу собственный болид Ferrari

Жан Алези выставил на продажу собственный болид Ferrari
Экс-пилот Формулы 1 француз Жан Алези выставил на продажу Ferrari F92A. На этом болиде итальянской команды спортсмен выступал в 1992 году, а по окончании сезона Ferrari подарила гонщику машину с шасси №136.
Болид пребывает в полностью функциональном состоянии. Машина прошла полноценную реставрацию силами специалистов исторического подразделения Ferrari, которые провели обслуживание 750-сильного атмосферного 3,5-литрового V12. После этого Алези проехал на болиде по трассе Фьорано, а затем вернул автомобиль на свою виллу во Франции, где F92A хранилась в спортзале спортсмена.
«Во время последнего Гран При Италии в Монце мне посчастливилось вновь сесть за руль своего болида Ferrari Формулы 1 1995 года, также оснащённого двигателем V12 с характерной музыкальностью. Когда я вернулся домой и увидел свой F92A 1992 года в спортзале, я понял, что его место на трассе. Поэтому я решил выставить машину на продажу, чтобы какой-нибудь энтузиаст мог вернуть его к жизни и заставить этот легендарный V12 снова зазвучать! Дома его заменит первый в моей карьере автомобиль Формулы 1 Tyrrell, которым мне до сих пор посчастливилось владеть», — заявил Жан Алези RMC Sport.
