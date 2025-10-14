Юки Цунода вновь столкнулся со сложностями при въезде в США
Японский гонщик Red Bull в Формуле 1 Юки Цунода второй год подряд попал в США через дополнительные проверки, которые ожидали его на границе. Впервые пилот столкнулся со сложностями в 2024 году.
«С Юки Цунодой были в самолёте до Остина. Приятное напоминание о том, что пилоты тоже обычно носят гражданскую одежду, сами несут чемоданы, страдают от смены часовых поясов и вынуждены стоять в очереди в паспортном столе. И у них могут возникнуть неожиданные проблемы, которые и сейчас беспокоят Юки. Ведь год назад его два с половиной часа держали в маленькой комнате в аэропорту Лас-Вегаса без мобильного телефона из-за проблем с иммиграционными документами. И в этот раз его тоже отвели в сторонку после 11-часового перелёта… Так что, надеюсь, большой любитель вкусной еды и японского аниме не будет отвергнут. Юки беспокоится о своём будущем в Формуле 1. Хельмут Марко недавно дал понять, что они хотят определиться с составом пилотов после Мексики, которая запланирована на неделю после Остина», — написал у себя в соцсетях словацкий журналист Стиво Эйзель.