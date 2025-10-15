Экс-глава "Формулы-1" призвал вернуть пропавшее из календаря гран-при

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун признался, что по-прежнему не понимает, почему Германия уже пять лет не принимает Гран При. 93-летний британец заявил, что отсутствие этапа в стране, где Формула 1 имеет богатейшую историю, остаётся для него загадкой.

«Я часто думаю об этом и не понимаю. Просто странно, что никто не может это осуществить, – сказал Экклстоун. – Никто бы не возражал против возвращения Германии в календарь – разве что несколько человек внутри самой страны. Всё упирается в деньги. Если бы нашёлся человек с нужным финансированием, это бы сработало. Если фанаты и зрители показывают, что интерес жив, значит, нужно просто найти способ. Формула 1 теряет не только трассу, но и огромную аудиторию, для которой Германия всегда была важной частью спорта».

Последний официальный Гран При Германии состоялся в 2019 году на трассе в Хоккенхайме. Год спустя, во время пандемии, Формула 1 вернулась на немецкую землю в формате исключения: Нюрбургринг принял Гран При Айфеля, ставший одним из резервных этапов. Тогда победу одержал Льюис Хэмилтон. С тех пор Германия остаётся одной из немногих крупных европейских стран, наряду с Францией, которые не представлены в чемпионате мира.