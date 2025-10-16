Экс-промоутер рассказал, как Ferrari возила санкционные продукты в Россию

«Cалями, мортаделлы, пармазены». Как Ferrari возила санкционные продукты на Гран При России
Бывший промоутер Гран При России Алексей Титов рассказал Алексею Попову в подкасте «Формула Первых», как команда Ferrari привозила на Сочи Автодром санкционные продукты для кейтеринга в своей гостевой зоне в паддоке.
«Ferrari отличалась больше всех. Первые три-четыре года они таскали всю санкционную продукцию диппочтой [по дипломатическим каналам – прим. AUTOSPORT.com.ru]. В Маранелло приезжал грузовик-рефрижератор, они загружали туда свои кофейные капсулы, салями, мортаделлы, пармезаны и тому подобное. Фура стартовала из Маранелло, приезжала в МИД Италии, дальше загружалась диппочтой и отправлялась в Россию. Потом уже с другими номерами приезжала в Сочи», – поделился подробностями Титов.