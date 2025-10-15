Ральф Шумахер назвал трех гонщиков, которых считает хуже своего племянника

Ральф Шумахер назвал трёх пилотов Формулы 1, которых он считает хуже Мика
Экс-пилот Формулы 1, а ныне телеэксперт Ральф Шумахер считает, что три действующих пилота чемпионата мира — японец Юки Цунода из Red Bull, новозеландец Лиам Лоусон из Visa Cash App Racing Bulls и аргентинец Франко Колапинто из Alpine — хуже Мика Шумахера, лишившегося места в серии после невыразительных выступлений немца за Haas.
«Честно говоря, эти тесты, чтобы были устроены Alpine, были шуткой, судя по тому, как они были организованы. Цель была очевидна. Каждый гонщик знает, что утром трасса в Ле-Кастелле на две с половиной секунды, а иногда и на три, быстрее, чем днём, поэтому утром ехал Джек Дуэн, а днём — Мик. Итак, я не хочу сейчас возвращаться к этому, но если вы понимаете хоть что-то с моей точки зрения и если вы посмотрите на карьеры гонщиков, включая нынешних гонщиков Формулы 1, я думаю, что Мик определенно был бы лучше Юки Цуноды. Я знаю, что Франц Тост может сейчас со мной согласиться, но, по моему мнению, Мик лучше Лиама Лоусона, и Франко Колапинто хотя отлично стартовал, но пока он не добился такого же прогресса. И именно поэтому я бы сказал, что все трое, на мой взгляд, хуже Мика, даже значительно хуже», — заявил Ральф Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.
