Ральф Шумахер назвал трех гонщиков, которых считает хуже своего племянника

Экс-пилот Формулы 1, а ныне телеэксперт Ральф Шумахер считает, что три действующих пилота чемпионата мира — японец Юки Цунода из Red Bull, новозеландец Лиам Лоусон из Visa Cash App Racing Bulls и аргентинец Франко Колапинто из Alpine — хуже Мика Шумахера, лишившегося места в серии после невыразительных выступлений немца за Haas.

