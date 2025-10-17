Экс-промоутер гран-при России раскритиковал «Ф-1»

«Ну, ребят, серьезно?! Мы дождя боимся!» Экс-промоутер Гран При России раскритиковал Ф1
Бывший промоутер Гран При России в Сочи Алексей Титов в разговоре с Алексеем Поповым в подкасте «Формула первых» рассказал, что хотел бы изменить в современной Формуле 1.
«Я, наверное, начинал бы работать над упрощением технического регламента – он настолько сложный, и это создает настолько большое количество сложностей для всех. Мы уже начинаем отменять мокрые гонки. Ну, ребят, серьезно?! Мы дождя боимся! При этом у Формулы 1 держака под дождем сейчас больше, чем у многих дисциплин посуху. Если вы хотите быстрое сумасшествие, для этого есть NASCAR. Я чуть более старый фанат Формулы 1, мне хочется, чтобы какие-то элементы упрощения старых времен вернулись. Потому что, повторюсь, сейчас мне лично кажется, что технический регламент очень сложный, и из-за этого вылетает целая категория гонок», — сказал Титов в подкасте.