Экс-руководитель "Ф-1" предсказал чемпиона 2025 года

Бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун дал прогноз на оставшуюся часть сезона-2025 и назвал имя чемпиона мира.

«Оскар Пиастри. Он лучший гонщик в современной Формуле 1 после Макса Ферстаппена. На трассе Оскар просто делает свое дело. Если он допускает ошибку, то признаёт свою вину и делает выводы. Он никого не винит и не ищет оправданий», – сказал Экклстоун в интервью немецкому изданию Sport.de.

За шесть этапов до конца сезона австралийский гонщик McLaren возглавляет чемпионат с отрывом 22 очка от напарника по команде Ландо Норриса.