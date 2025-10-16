Alpine презентовала специальную ливрею

Команда Формулы-1 «Альпин» при участии звёздного футболиста и нападающего клуба «Сантос» Неймара презентовала специальную ливрею для этапов в Америке.

© Чемпионат.com

На ливрее изображен культовый жёлтый цвет аргентинской компании Mercado Libre, который будет располагаться на болидах А525 на протяжении трёх предстоящих Гран-при в Остине, Мехико и Сан-Паулу.

© alpinef1.com

© alpinef1.com

© alpinef1.com

Послом бренда Mercado Libre является аргентинский гонщик Франко Колапинто. В пресс-релизе говорится о том, что в рамках специальных мероприятий, запланированных в Мехико, Сан-Паулу и Аргентине, Mercado Libre будет стремится прославить латиноамериканские таланты и создать впечатления, которые приблизят поклонников Формулы-1 к спорту.