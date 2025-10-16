Экс-промоутер гран-при России поделился интересным фактом

Бывший промоутер Гран При России Алексей Титов в беседе с Алексеем Поповым в подкасте «Формула первых» поделился любопытной деталью, неизвестной широкой публике. Оказывается, каждая команда Формулы 1 на каждом этапе владельцам автодрома за аренду боксов.

«Команды платят [организаторам этапа – прим. AUTOSPORT.com.ru] за кучу услуг во время своего присутствия. В плане бизнес-идеологии это вполне логично. Позиция FOM: вы платите нам это, а мы даём вам вот это. Безусловно, каждая команда тратит разное количество денег, но есть базовый набор услуг, от которых они не убегут. Это просто физически невозможно. Ты не можешь без аренды боксов…», – рассказал Титов.

На уточнение Попова об аренде боксов, экс-промоутер Гран При России ответил: