Алонсо назвал условие ухода из "Формулы-1"

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо заявил, что в 2026 году может завершить свою долгую карьеру. Главное условие, по словам испанского ветерана, — скорость машины Aston Martin, построенной легендарным конструктором Эдрианом Ньюи.

© autosport.com.ru

В июле самому 33-кратному победителю Гран-При исполнилось 44 года. За последние никто в Ф1 не гонялся в таком возрасте.

«Я знаю, что сезон-2026 — это мой последний шанс. Если машина Aston Martin окажется неконкурентоспособной, я, возможно, проведу ещё один год, чтобы закончить карьеру на позитивной ноте. Если же машина будет быстра, то я, скорее всего, завершу карьеру в конце года», – заявил Алонсо в интервью испанской газете AS.

Контракт испанца с Aston Martin подписан до конца следующего года.