Выяснилось, когда Red Bull определится с напарником Ферстаппена

Хельмут Марко рассказал, когда Red Bull определится с напарником Ферстаппена
Советник Red Bull Хельмут Марко подтвердил, что концерн определится со своими составами пилотов в Формуле 1 на 2026 год после Гран При Мексики в конце октября.
Из четверки пилотов «Красных быков» контракт на следующий год есть только у Макса Ферстаппена. Юки Цунода, Исак Хаджар и Лиам Лоусон пока остаются без трудового соглашения.
«Мы определимся после Гран При Мексики. Исак превосходно показал себя и теперь наслаждается своим положением. Он достиг невероятных результатов. Команда последнее время стала уделять больше внимания Юки, и это позволило ему добиться прогресса. Он понимает, что должен показать хороший результат», – цитирует Марко издание RacingNews365.