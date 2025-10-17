Выяснилось, когда Red Bull определится с напарником Ферстаппена

Советник Red Bull Хельмут Марко подтвердил, что концерн определится со своими составами пилотов в Формуле 1 на 2026 год после Гран При Мексики в конце октября.

© autosport.com.ru

Из четверки пилотов «Красных быков» контракт на следующий год есть только у Макса Ферстаппена. Юки Цунода, Исак Хаджар и Лиам Лоусон пока остаются без трудового соглашения.