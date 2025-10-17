Вольф вспомнил, как Хэмилтон обидел Брэда Питта

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон, выступивший сопродюсером фильма F1 Movie, был одним из тех, кому не понравился возраст Сонни Хейса, которого сыграл Брэд Питт. Как выясняется, британский гонщик об этом открыто сказал актёру.

Как рассказал глава Mercedes Тото Вольф, беседа состоялась во время ужина в Оксфорде, на котором присутствовал он, режиссёр Джо Косински, продюсер Джерри Брукхаймера и непосредственно Хэмилтон и Питт.

«В изначально варианте сценария Сонни Хейс боролся за чемпионский титул. Но Льюис во время ужина сказал Питту: «Так не пойдёт, ты слишком стар для Формулы 1». Это сильно задело Брэда. Он считал, что находится в отличной форме и способен сыграть гонщика. Но потом сценарий изменили, и история получилась весьма достоверной. Брэд отлично справился со своей ролью», — рассказал Вольф на выставке Autosport Business Exchange в Нью-Йорке.

61-летний Питт сыграл в фильме ветерана автоспорта, который вернулся в гонки Формулы 1 спустя два десятилетия после тяжелой аварии. До вынужденной паузы в карьере, по сценарию, он выступал на одной трассе с Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером.