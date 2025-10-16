На Гран-при США объявлена тепловая угроза.

© Sports.ru

ФИА объявила тепловую угрозу на Гран-при США из-за прогноза погоды на уик-энд в Остине, согласно которому температура превысит 31 градус.

Режим тепловой угрозы в «Ф-1» объявляется второй раз подряд. Он также действовал на прошлом этапе в Сингапуре.

Это значит, что пилоты будут вновь обязаны использовать охлаждающие жилеты и связанную с ними систему. Тем не менее в этом году у гонщиков есть право отказаться от экипировки – в таком случае они получат балласт в 0,5 кг (столько же весит жилет).