Норрис показал лучшее время в свободной практике Гран‑при США «Формулы‑1»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис стал первым в свободной практике 19‑го этапа чемпионата мира в классе «Формула‑1» — Гран‑при США.

Лучшее время Норриса — 1 минута 33,294 секунды. Второе место занял немец Нико Хюлькенберг («Кик‑Заубер»; отставание — 0,255 секунды), тройку лучших замкнул партнер Норриса по команде и лидер чемпионата австралиец Оскар Пиастри (+0,279). Тренировка была прервана на несколько минут из‑за обломков болида Лэнса Стролла на трассе.

В субботу на автодроме «Америк» в Остине состоится квалификация к спринтерской гонке, а затем и сам спринт.