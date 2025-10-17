В "Формуле-1" появится новое правило

Международная автомобильная федерация (ФИА) скорректировала моторный регламент 2026 года. Об этом сообщает RacingNews365.

В связи с большим количеством новичков, ФИА приняла решение ввести концепцию дополнительных возможностей развития и модернизации ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Как сообщается, это обеспечит определённое преимущество отстающим поставщикам двигателей.

Трижды за сезон — после шестого, 12-го и 18-го этапов сезона-2026 — будет применяться эта концепция. Это позволит мотористам с наиболее низкими показателями получить послабления с точки зрения лимита бюджета или дополнительные часы работы на испытательных стендах.

Кроме того, послабления в бюджете получат мотористы, у которых возникнут проблемы с надёжностью, поскольку частые отказы моторов могу повлечь за собой финансовые трудности.