Алонсо раскритиковал работу с трансляциями «Ф-1»

Фернандо Алонсо: «Радио неправильно понимают в 99,9 процентах случаев, плохо подают и выбирают для эфира»
Алонсо подверг критике работу с трансляциями «Ф-1».
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вновь резко высказался о том, как «Формула-1» освещает гонки и какие радиопереговоры транслирует.
«Иногда это излишне, плохо подается и выбирается тем, кто решает, какие переговоры выводить в эфир. Радио неправильно понимают в 99,9 процентах случаев, потому что это частные переговоры с инженером или командой. Может, это вещи, которые ты уже обсуждал на встрече со стратегами в воскресенье утром. Если транслируешь одно предложение, невозможно из дома понять, какие будут последствия. Порой радио становится главным героем гонки, и это очень грустно. Это означает, что гонка сама по себе не была интересной. Нам всем, «Ф-1», нужно прибавить в этом плане», – отметил двукратный чемпион мира перед Гран-при США.
Ротенберг о 53 игроках в списке на КПК-2025: «Это лучшие хоккеисты КХЛ, показывают высочайший уровень. Они подходят под модель, которая будет использоваться на турнире»
Россия боролась бы за выход из группы на ЧМ, считает Мелехин: «В РПЛ каждый может выиграть у каждого – мы могли бы составить конкуренцию на европейской арене»
«Индепендьенте» хочет вернуть Барко. Хавбек «Спартака» не против перехода (Olé)
Ротенберг о 53 игроках в списке на КПК-2025: «Это лучшие хоккеисты КХЛ, показывают высочайший уровень. Они подходят под модель, которая будет использоваться на турнире»
Россия боролась бы за выход из группы на ЧМ, считает Мелехин: «В РПЛ каждый может выиграть у каждого – мы могли бы составить конкуренцию на европейской арене»
«Индепендьенте» хочет вернуть Барко. Хавбек «Спартака» не против перехода (Olé)